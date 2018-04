Dans les abysses de l’administration

Moul Firma a reçu, hier, un coup de téléphone anonyme d’une femme prétendant être un agent dans une Direction de l’Exécutif de la wilaya de Mostaganem, l’informant d’une angoisse dans laquelle se trouve le Directeur. Et pour cause ; ce dernier a chargé le chauffeur de délivrer un courrier secret à un responsable dans son ministère de tutelle, avec qui, il avait conclu une grosse affaire. Cependant, le chauffeur s’est trompé de responsable et a donné le courrier à un autre qui a découvert le pot aux roses. Depuis, il ne cesse de le faire chanter. Il est demandé au Directeur de fermer les yeux sur un document compromettant, impliquant un chef de service qui aurait facilité une grosse escroquerie. Moul Firma a demandé à connaitre les noms des complices dans cette escroquerie. Il n’a pas eu de noms, mais ils se reconnaitront.