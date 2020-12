DOUAR OULED GHALI (MANSOURAH) : 14 familles sinistrées interpellent le wali de Mostaganem

Aujourd’hui, elles sont quatorze (14) familles, soit près d'une cinquantaine d'âmes, environ, qui continuent à vivre dans ce lieu qui a commencer sa menace de tomber en ruine, il y a déjà quelque années disent ses résidents. Un effondrement, d’une étable de cheval, occupée en guise de gite, s'est produit récemment sur une petite famille et pour peu, il a failli à tourner à l'irréparable. Fort heureusement, les occupants de cette étable s'en sont sortis indemnes mais cet évènement s'est répandu comme une trainée de poudre dans ce douar de Ouled Ghali, de la commune de Mansourah. Ainsi, la tension qui prévalait déjà depuis quelques temps du fait que les habitants de cette cave ont mal digéré la frustration de n'avoir jamais et surtout dernièrement, pas bénéficié ni d'un logement rural, ni d'un logement social. Pleins d'amertume, lesdits habitants viennent déclamer leur détresse avec un appel au secours en direction du chef de l'exécutif de la wilaya, en l'occurrence M. le wali, Aïssa Boulahya. Ils l'interpellent pour lui demander de s'enquérir de la situation inhumaine et intolérable dans laquelle ils vivent et dénoncent cette forme de désocialisation qui les exclut et entame leur dignité de citoyens, à part entière. Pour eux, la situation est gravissime car leur vie est menacée au plus haut point car disent-ils, l'effondrement qui vient de se produire est un fort signal d'alarme qui ne fait aucun doute sur la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, après plus d'une décade d'exclusion de la vie sociale et communautaire. Par leur cri de détresse, ils sollicitent que M. le wali de la wilaya envisage une opération d'urgence de leur recasement là où leur vie et celles de leurs familles soient dans des conditions respectant au moins la dignité humaine. Ils espèrent que les autorités locales ne ménageront ainsi aucun effort de faire le constat des conditions de vie exécrable, de 14 familles vivant dans une zone d'ombre, ignorée.