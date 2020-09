DOUAR OULED ABBES (MESRA) : Des citoyens s’opposent aux travaux d’un chemin communal

Conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour prendre en charge les préoccupations des habitants des "zones d'ombre’’ ,la commune de Mesra a bénéficié de 3 projets à l’instar des autres communes de la wilaya, programme 2020. Deux opérations ont été achevées dont le projet de l’éclairage public en énergie solaire au douar Ouled Abbès et un autre concernant un chemin communal reliant les douars Ouled Bouharas et Menanda .Le 3eme projet se trouve actuellement à l’arrêt suite à l’opposition de quelques citoyens. C’est un projet de matérialisation d’un chemin communal qui raccordera deux douars, Méliani et Bedani dont le taux de réalisation est estimé à 5%. Ce problème a obligé le chef de daïra et le maire à se déplacer deux fois sur les lieux accompagnés du responsable des travaux publics. En ce sens, les discussions ont été entamées sur ce sujet, avec les citoyens pour trouver une solution. Notons que certains d’entre eux demandent que ce chemin d’une distance de 500 m soit réalisé alors que d’autres empêchent la poursuite des travaux, apprend- -on. Toutefois, ils exigent que ce tronçon soit raccordé au chemin communal, CC 6, et que la route passe par le douar, Ouled Abbes. Cette affaire a été exposée au niveau de la wilaya pour trouver des solutions et remédier à cette situation qui préoccupe les habitants. Il y’a lieu de rappeler que les efforts de développement dans les zones d’ombre de la daïra de Mesra, wilaya de Mostaganem, visent à répondre aux préoccupations de la population locale et d’assurer un développement harmonieux de ces régions. Des actions similaires ont également été lancées à travers les zones d’ombre recensées par les services de la wilaya, et considérées comme ‘’prioritaires’’ en vue d’aplanir les contraintes rencontrées.