DOUAR "BOUAKIR" - HADJADJ : 2 hectares de la forêt "Bourahma" ravagés par le feu

Vendredi,27 Mars 2020 ,à 18h30, l'équipe de pompiers de l'unité secondaire de la protection civile de la daïra de Sidi Lakhdar est intervenue pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans la forêt "Bourahma", située au douar" Bouakir",relevant de la commune de Hadjadj, à l'Est de la wilaya de Mostaganem. En raison de la difficulté d'accès par route e par suite, de l'impossibilité de contrôler l'incendie, il a été fait appel à un soutien de l'unité secondaire de la Daïra de Sidi Ali, Comme conséquence, il a été nécessaire de pas moins de '02)deux heures pour parvenir à bout de cet incendie et de l'éteindre. Néanmoins, il est à déplorer la perte enregistrés d'une superficie sylvicole complantée en Eucalyptus et en Pin, estimée à environ 2 hectares qui ont été ravagés par le feu. Selon le communiqué de la direction de la protection civile de Mostaganem qui a donné tous ces détail, les causes de l'incendie restent inconnues.