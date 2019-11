DJELFA ET SOUK-AHRAS : Destruction de quatre bombes artisanales

Quatre bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites dans les wilayas d’El Djelfa et Souk-Ahras par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, quatre bombes de confection artisanale au niveau d’El Djelfa (1ère Région Militaire) et Souk-Ahras (5ème RM), tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Biskra (4ème RM), un individu et saisi 27 kilogrammes de substances explosives, 145 mètres de mèche explosive, des batteries, des téléphones portables et des câbles électriques », indique le même communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des Gardes frontières ont saisi près de la bande frontalière à Tlemcen (2ème RM), une quantité de kif traité s’élevant à (101) kilogrammes. Tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi au niveau de Tiaret (2ème RM) et Bechar (3ème RM), deux (02) fusils de chasse sans papiers et une (01) paire de jumelles.