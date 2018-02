DISTRIBUTION DE LOGEMENTS A TIARET : Affichage d’une liste de 864 bénéficiaires

Ce mardi et à seulement 24 heures de la célébration de la journée nationale du chahid à laquelle les habitants de la ville de Ksar-Chellala,tiennent beaucoup de respect et d’honneur, eu égard au passe de cette ville qui a accueilli en son espace des sommités historiques ainsi que de grands responsables de la lutte armée à ne citer comme exemple que Saad Dahleb, l’auteur du livre «Mission accomplie" et l’un des grands négociateurs des accords d’Evian, cette journée a fait vibrer cette ville historique qui vient de renouer avec un grand rendez-vous où les murs de presque toutes les rues et ruelles de cette ville sont devenues de grandes escales des dizaines de citoyens venus pour voir leurs noms. En effet, les listes des 864 bénéficiaires de logements viennent d’être livrées publiquement après des attentes qui ont trop duré et officiellement ces attentes trouvent des explications très logiques eu égard à beaucoup de dysfonctionnements qui faudrait-il le rappeler ne sont dissipés que grâce aux interventions très musclées du wali de Tiaret, Mr Bentouati qui a pu livrer presque 6.000 logements sociaux en l’espace de 5 mois épargnant quelque 30.000 personnes des griffes de la précarité, du désarroi et surtout des divers problèmes, et dans le même contexte plusieurs familles à Frenda, Sougueur et dans d’autres communes attendent impatiemment l’affichage des listes comme il y a lieu de signaler que d’autres familles vivent dans des conditions critiques dans certains bidonvilles situés dans les périphéries des communes à l’exemple des 12 familles dans la cité "Echarra" de Tiaret et à ce titre, le chef de daïra de Tiaret en compagnie de son staff a déployé des efforts gigantesques pour assainir les listes de centaines d’opportunistes et a pu effacer de grandes plaies qui ont défiguré le lustre de la ville, à l’exemple de la cité "Khaldaoui Abdelwaheb où près de 200 familles ont été relogées dans des habitations offrant un bon cadre de vie. Notons enfin qu’aucun incident n’a été signalé lors de l’affichage des listes à Ksar-chellala et que les voies de recours sont ouvertes aux citoyens qui se sentent lésés comme a tenu à indiquer le wali lors de ses différentes interventions. Pour rappel, c est pour la première fois que ce nombre de logements sociaux a été distribué à Ksar-Chellala depuis l’indépendance.