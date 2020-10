DISTRIBUTION DE LOGEMENTS A MASCARA : Opération d’envergure à l’occasion du 1er novembre

Le wali de la wilaya de Mascara, en présence des autorités locales de la commune de Mohammadia, les services de l'office de promotion et de gestion immobilière, de la direction de la protection civile et ceux des services techniques de Sonelgaz et de l'ADE, a supervisé l'opération de relogement de 150 familles dans des logements décents, situés au nouveau pôle urbain de Mohammadia et à la démolition du vieux bâti au quartier de Sidi-Abdel-Kader 2. Il convient de noter qu'il s'agit de la première phase d'une opération qui concerne le relogement d'un total de 276 familles, toujours à Mohammadia. Cette opération est la deuxième du genre, après celle du relogement de 80 familles à Mascara, il y a quelques jours. Pas moins de 2.500 logements tous types confondus, seront distribués le 1er Novembre prochain, à travers douze communes, à l'occasion du 66ème anniversaire de la guerre de libération, coïncidant avec le référendum sur le nouveau projet de constitution, à savoir :70 logements publics locatifs dans la commune de Ras al-Ain Amiros, 40 autres dans la commune d'Ain Farès, 104 logements de même type, en plus de 20 logements dans le cadre de lutte contre les habitats précaires se trouvant dans la commune de Tighennif, 40 logements sociaux locatifs dans la commune de Sehailia, 16 dans celle de Hachem, 140 à Aouf, ainsi que d'autres logements dans la commune de Mascara.