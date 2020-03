DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM : Saisie de produits détergents périmés

En application du plan visant à intensifier les contrôles des activités commerciales et la qualité des différents produits, les agents de la Direction de commerce de la wilaya de Mostaganem ont réussi à saisir une quantité importante de produits cosmétiques et détergents. Selon le chef de service du suivie du marché ,en l’occurrence M. Ghali Sidehmed cette opération est intervenue suite à une plainte reçue par l’association de la protection du consommateur de la wilaya , indiquant qu’un atelier de fabrication de produits cosmétiques exerce la commercialisation de produits détergents périmés qui sont très demandés ces jours-ci. Durant cette opération , une quantité de 68 barils d'une capacité de 25 kg chacun , contenant la matière première utilisée dans la fabrication de parfums, a été saisie par les agents d’inspection . Dans ce même contexte , les agents ont saisi également 152 boîtes contenant 24 unités de produit désinfectant (gel alcoolique ) qui ne sont pas conformes aux normes établies, en plus de 20 disquette d’étiquetage datant de l'année 2016. Le commerçant a profité des conditions exceptionnelles de la propagation du coronavirus pour exercer cette pratique.