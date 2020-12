DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES : Augmentation de la production laitière à Mostaganem

La production laitière dans la wilaya de Mostaganem a connu une légère croissance estimée à 1 million 650.000 litres, soit 1,5 % au cours de la campagne 2019-2020, selon la direction des services agricoles. Les données fournies par le bureau de la production animale relevant du service de production et de soutien technique, indiquent que la quantité produite, estimée à plus de 104 millions de litres, comprend plus de 79,8 millions de litres de lait de vache, 15,1 millions de litres de lait de brebis et 9 millions de litres de lait de chèvre. Le résultat a montré que les quatre laitières de la wilaya, disposant d’une capacité de production quotidienne de plus de 110 000 litres, ont collecté durant cette campagne, près de 11 millions de litres de lait frais. Selon la même source, les mesures de soutien fournies pour encourager la production, la collecte et le transfert de lait ont contribué à augmenter la capacité de production de 87 millions de litres en 2012 à plus de 104 millions de litres cette année. Les éleveurs, collecteurs et transformateurs de lait au cours de la même période ont également bénéficié de mesures d’encouragement et de soutien dans les domaines de la production fourragère et de l'acquisition du matériel d'irrigation en plus de celui de l'élevage des vaches. En ce sens, la wilaya de Mostaganem compte sur le nouveau pôle agricole «bassin laitier » de la zone El Bordjia , commune de Sirat et Haciane pour augmenter la capacité de production annuelle à plus de 120 millions de litres de lait. Ce qui contribuera à réduire la facture d'importation de lait en poudre. Il est à noter que la wilaya de Mostaganem s'est classée dans la 11e position au niveau national lors de la campagne 2018-2019 (3,1 % de la production nationale) . Elle compte plus de 21.100 têtes de vaches laitières, 107.150 têtes de brebis et 15.400 chèvres. Cette filière comprend plus de 2000 professionnels , activant dans les domaines de l'élevage, de la production, la collecte, la transformation et la distribution du lait, a-t-on précisé .