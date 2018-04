DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU : Réhabilitation et extension au niveau de 14 lots

A l’instar de beaucoup de wilayas, Mostaganem vise à concrétiser totalement son programme de travaux d’alimentation en eau potable des Douars. En ce moment, une opération de réhabilitation et d’extension des réseaux, est engagée en ce sens suivant 14 lots, au niveau de la zone rurale (Douars). En effet, ce renforcement du réseau d’AEP de la wilaya de Mostaganem passe par une série d’opérations visant la réhabilitation ainsi que l’extension des conduites d’amener du précieux liquide vital qui est l’eau. A titre de rappel, cette grande opération a démarré à la suite de la publication de l’appel d’offre lancé et publié à la mi-mars 2017, pour la réalisation de travaux concernant 34 lots séparés. Toujours dans le même cadre et dans les mêmes formes, cette opération se poursuit actuellement pour toucher des localités de la zone éparse. A noter toutefois que ce renforcement du réseau se fait à partir de la ressource fournie par le système « Mostaganem-Arzew et Oran » (MAO) ainsi que de l’unité de dessalement de l’eau de mer, implantée dans la zone de « Sonaghter » (Mostaganem).Toujours est-il que, M. le Directeur de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de Mostaganem a révélé récemment que cette opération, N° NE 5.341.5.262.127.17.01,relative à la réhabilitation et d’extension du réseau d’AEP pour la zone éparse est en bonne voie de réalisation. Il a précisé que les travaux sont répartis en 14 lots séparés spécifiques à chaque localité rurale et a ajouté que quatre lots des Douars des Communes de Bouguirat, Sirat, du couloir (Oued el Kheir, Aïn-Tèdelès, Kheir-Eddine) et Fornaka, lancés au cours du mois de février 2018, sont prévus pour être réceptionnés pendant le 2ème semestre de l’année en cours.