DIRECTION DE LA SANTE : Journée d’information sur le coronavirus à Mostaganem

Dans le cadre de la prévention et dans l’éventualité de la nécessité de prise en charge de cas victimes du virus coronaire, au niveau de la wilaya de Mostaganem, une journée d’information et de sensibilisation a été organisée ce mardi 20 janvier 2020 au niveau de l’institut de formation paramédicale. L’objectif a porté sur le plan de prévention et de lutte de ce virus qui a déjà fait plus de 86 victimes décédées, à travers le monde. Sans verser dans la panique, c’est la cellule de veille sanitaire de Mostaganem qui, en présence des différents conseils médicaux a animé les principaux thèmes de cette journée qui se voulait être également à caractère pédagogique afin de lever les voiles sur la réalité tout en balayant les considérations alarmistes plus ou moins insensées, par ailleurs. A noter qu’il y a eu une forte présence de tous les directeurs de tous les établissements publics de la santé y compris ceux qui sont dans la proximité ainsi que les pharmacies en annexe.