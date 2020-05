DIRECTION DE LA PECHE D’ALGER : Distribution de plus de 160 repas

La Direction de la Pêche de la wilaya d’Alger a distribué, samedi, plus de 160 repas aux différents agents du corps médical au niveau des hôpitaux d’El Kettar et de Rouïba, dans le cadre de l’action de proximité et de solidarité sous la supervision des services de la wilaya d’Alger, a indiqué la directrice de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Alger, Rabia Zerrouki. Dans une déclaration à l’APS, Mme. Zerrouki a fait savoir que la distribution de plus de 160 repas aux équipes médicales et paramédicales se veut un geste de soutien et de reconnaissance à ces personnels pour leurs efforts face à la pandémie Covid-19. La même responsable a indiqué qu’une opération similaire est prévue demain avec la distribution de plus de 260 repas à base de poissons au niveau de l’Hôpital Mohamed Lamine Debaghine à Bab El Oued (ex Maillot). Initiée par la Direction en coordination avec la Chambre de la pêche et de l'aquaculture de la wilaya d'Alger et nombre de donateurs privés, cette opération est également une reconnaissance des sacrifices des équipes médicales qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-elle ajouté.