DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE : Programmation de plusieurs actions, à court, moyen et à long terme

La direction de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem a programmé plusieurs actions, à court, moyen et à long terme, à réaliser dans le cadre du projet des établissements : harmonisation des rentrées, constitution des groupes homogènes d’apprentis et mise en application de la régulation des métiers. En effet, cette évolution se justifie à tous points de vue aussi bien économique que social car, ce mode s’illustre le plus adapté à ces engagements en matière de formation puisque celle-ci se déroule en milieu professionnel. Du coup, l’apprenti a de meilleures chances pour décrocher un emploi. Il a été mis en œuvre un plan de formation de l’apprenti en milieu professionnel conformément aux articles de la loi, 10/18, et l’élaboration des plans des offres de formation par zone géographique. Notons que le mode de formation au niveau de la DFEP, occupe une place importante autant que mode de formation dominant. Cette démarche a révélé un taux de régulation de 97% au chef-lieu, d’un taux global de 84% au niveau de la wilaya, pour la rentrée de septembre 2019.