DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Campagne de sensibilisation sur la propreté des plages

Afin de sensibiliser le citoyen notamment les enfants sur les dangers qui menacent l’environnement, une opération de sensibilisation et de nettoiement des différentes plages a été lancée depuis le mois de juin dernier et qui s’étale jusqu’à la fin de la saison estivale, car cette opération a touché déjà la plage de Sidi Mejdoub , Sablettes et la plage d’ Ouréah pour toucher le reste des plages prochainement, et ce, dans le cadre du programme de sensibilisation " plage propre" . En effet, cette initiative a été organisée par la direction de l’environnement de Mostaganem, et la direction du tourisme avec la participation des associations de la wilaya, sous le thème : «Plages propres pour tous». Cette opération de sensibilisation a été organisée notamment pour les enfants où des ateliers de dessins et de jeux ont été accommodés pour inculquer, éduquer et apprendre, car l’ objectif est la promotion dans le sens de la citoyenneté locale et nationale .L’importance de la sensibilisation est la protection de l’environnement, elle est axée sur deux volets principaux, le nettoiement des plages dans le cadre de la saison estivale, car, elle a une influence et un impact positif pour le changement des comportements du citoyen dans le domaine de la protection de l’environnement. L’objectif principal de ce projet est la sensibilisation des estivants sur la nécessité de préserver la propreté des lieux de leurs vacances, la protection de la zone littorale des plages, dans un environnement propre dépourvu de déchets. Toutes les conditions ont été mobilisées en moyens matériels et humains pour cette campagne.