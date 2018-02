DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE : Plus de 3000 faux handicapés débusqués à Tiaret

Certainement, l’opportunisme n’a épargné aucun secteur et depuis l’installation de M. Kadda Benammar, à la tète de la direction de l’action sociale, plusieurs dysfonctionnements et avatars ont été mis sous veilleuse et en application des directives du ministère ainsi que les instructions du wali visant à l’actualisation des listes des familles démunies. En prévision du mois de Ramadhan, le Directeur de l’action sociale nous a informés que plus de 3000 faux handicapés ont été débusqués depuis le lancement de l’opération d’assainissement des listes et l’actualisation du fichier et à ce titre, la dite opération a permis de récupérer quelque 15 milliards de cts pour le trésor public puisque le chiffre réel des handicapés et plus particulièrement après leur passage devant la commission de contrôle médical a été revu en baisse passant de 25.000 à 21.000 handicapés et de même pour les familles démunies, le chiffre a largement baissé allant de 78.000 à 69.000 familles comme il convient de signaler que 10.000 contrats DAIP ont été gelés et 11 milliards de cts ont été récupérés au trésor public puisque les bénéficiaires recevaient des indemnités dans d’autres programmes, nous a indiqué le Directeur qui ajoute que certains handicapés étaient en possession de 3 cartes et percevaient les pensions dans d’autres programmes tout à noter que selon une source proche du ministère de la solidarité nationale, «Réflexion" et en exclusivité a appris que la tutelle a instruit aux autres wilayas du pays à suivre les procédures d’ assainissement entamées par la direction de l’action sociale de la wilaya de Tiaret.