DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MOSTAGANEM : L’opération de solidarité se poursuit toujours

L’opération de solidarité se poursuit toujours à Mostaganem pour venir en aide les familles nécessiteuses et diminues qui se trouvent actuellement en difficultés financières en raison des mesures de confinement visant à lutter contre l'épidémie du virus Corona Covid19. En effet, la caravane de solidarité relevant de l’action sociale en coordination avec les services agricoles a déjà sillonner quelques douars depuis le 1 de ce mois en cours où des colis composés de plusieurs produits alimentaires de première nécessité dont la semoule, farine, sucre, de l'huile et tomate en conserve ont été distribués à plusieurs familles nécessiteuses , au niveau du douar « Kechairia » commune de Souaflia faisant savoir également que des équipes comprenant des psychologues, des assistants sociaux relevant de l’action sociale sont aussi mobilisées pour cette caravane. Notons qu'il n'a pas encore procédé au recensement de toutes les personnes ayant besoin de cette aide vu le nombre important de près de 600 douars, déployés à travers la wilaya. En ce sens, la chambre de l’agriculture a instruit les professionnels de l’agriculture et les éleveurs de faire un don , composé de produits agricoles et de viandes blanches et rouges afin de les remettre à la Direction de l’action sociale pour les distribuer ensuite aux familles nécessiteuses et diminues dont la vulnérabilité est accentuée en situation de confinement. Cette caravane a sillonné plusieurs douars et localités reculées à travers. Selon la Direction de l’action sociale, cette caravane se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois en cours pour sillonner le reste des douars.