DIABETE : L’Algérie parmi les 3 pays les plus touchés

Intervenant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, une journée portes-ouvertes sur l’éducation thérapeutique des patients diabétiques a été organisée à l’esplanade de Riadh El Feth et ce, au vu du constat alarmant, qui place l’Algérie dans le top 3 des pays les plus touchés par le diabète, après la Chine et l’Inde. Toutes les cinq minutes, deux enfants sont affectés par le diabète. Et l’environnement en serait responsable. L’alerte est à prendre au sérieux. L’Algérie est dans le top 3 des pays les plus touchés par le diabète, après la Chine et l’Inde. C’est le constat alarmant dressé à la faveur d’une journée portes-ouvertes sur l’éducation thérapeutique des patients diabétiques, organisée à l’esplanade de Riadh El Feth, ce 14 novembre, intervenant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète. Les organisateurs ont opté pour une organisation dynamique et vivace qui s’est traduite par la mise en place d’ateliers sous des chapiteaux installés pour la circonstance. Des éducateurs et des facilitateurs ont été chargés du volet didactique et pédagogique, dans un cadre académique à caractère illustratif et épargné des débats longs et houleux.