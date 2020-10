DGSN : Saisie de plus de 14500 comprimés de psychotropes

Les unités de la Sûreté nationale ont arrêté deux individus en possession de plus de 14500 comprimés psychotropes et d'un montant de 60.000 Da, et saisi une quantité considérable de produits pyrotechniques à Alger, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Agissant selon une information faisant état d'individus en possession d'une quantité importante de comprimés psychotropes à bord d'une voiture touristique en direction d'Alger, la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) de Bab Ezzouar a arrêté deux individus âgés entre 30 et 35 ans et saisi 14450 comprimés psychotropes, un montant de six (6) millions de centime, trois (3) téléphones portables et un véhicule utilisé pour le transport des drogues. Par ailleurs, les éléments de la BMPJ d'Alger centre ont réussi à arrêté deux individus suspectés d'être impliqués dans une affaire de trafic et transport de marchandise étrangère prohibée (produits pyrotechniques) à bord d'un véhicule utilitaire, et à saisir quelque 400.000 unités de produits pyrotechniques, toutes formes et types confondus. Suite à une information faisant état de l'arrivée d'un lot important de feu d'artifices vers la capitale à des fins commerciales, à l'occasion de la fête du Mawlid Ennabawi Echarif, les éléments de la BMPJ ont lancé une enquête, suite à laquelle deux individus ont été arrêtés en flagrant délit en possession de quelque 400.000 unités de feux d'artifice et un véhicule utilisé dans le transport de ces produits a été saisi.