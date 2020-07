DGSN : 3000 logements location-vente pour la police

Le directeur de la Santé, de l'Action sociale et des Sports à la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police Boubaker Bouahmed, a affirmé à Batna, que "3.000 logements de type location-vente sont prêts à être remis aux personnels de la Sûreté nationale souscripteurs de cette formule''. "Cet acquis s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales assurées par la DGSN au profit de ses éléments'', a indiqué le responsable, en marge de sa visite dans la wilaya. Il a précisé que ''jusqu'à présent, 2.097 fonctionnaires et travailleurs de la sûreté dans 25 wilayas ont bénéficié de la formule", notant que "l'opération se poursuit''. Le responsable a indiqué, dans son allocution lors de la cérémonie de remise des arrêtés à 77 fonctionnaires de la sûreté à Batna dans le cadre du projet de 500 logements de type location-vente que "ce quota fait parti des 25.534 logements de la formule réservés à la DGSN''. Pour permettre aux souscripteurs de s'acquitter du versement de la première tranche, la DGSN a consacré 5,9 milliards DA du fonds des œuvres sociales à l'octroi de crédits non-rémunérés de 250.000 DA pour chaque bénéficiaire, selon la même source. Et d'ajouter : "Notre institution sécuritaire a mobilisé un staff de cadres ayant pour mission de suivre les dossiers et demandes de logements en demeurant en contact avec les administrations relevant du ministère du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville en vue de faciliter aux fonctionnaires de la sûreté les procédures d'accès aux diverses formules de logements''.