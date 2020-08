DEVELOPPEMENT LOCAL DURABLE A TIARET : Formation de cadres sur la gestion intégrée

La mise en place d'un système d'information géographique (S.I.G) sur le développement et social, s’inscrit dans le cadre de l'activité "Conception et développement d'outils adaptés de planification et du management du développement social" du PADSEL-NOA programme financé par l’Algérie (23 M EUROS) et l'union européenne (20 Millions euros).Ce S.I.G nommé "DELODAS : Développement Local Durable et Actions Sociales" sera implanté à Chlef, qui a été choisie comme wilaya pilote. Les autres wilayas (Ain-Defla, Medea, Tissemsilt, Tiaret et Saida) vont bénéficier de la formation en vue de la création de tels instruments de programmation, de suivi évaluation et d'aide à la prise de décision. La formation est destinée aux contributeurs, soit des cadres des administrations régionales et locales du ministère de la solidarité ainsi que d'autres directions exécutives des wilayas et d'autres partenaires impliqués dans le programme PADSEL-NOA, appelés à fournir des données (géo-référencées ou non) pour la création d'une base de données centralisée dans la wilaya, à partir de canevas normalisés. La collecte et l’échange de données, structurées ultérieurement dans un S.I.G, permettront de favoriser l'actualisation, le partage de données, intersectorielle et la prise de décision. A l'issue de la formation, les participants seront capables de collecter, saisir et valider des données pour la constitution d'un S.I.G, en respectant les normes et procédures définies. La formation, qui se déroule du 11 au 13 août 2020, a été abritée par la maison de l'environnement et est assurée par Karim Lefki, expert en systèmes d'informations géographiques et responsable du projet S.I.G au sein du PADSEL-NOA, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par le responsable de communication, Mr Yacine Nouri, de l'agence de développement social de Tiaret.