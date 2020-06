DEUX MINISTRES A MOSTAGANEM : Hôtel et CET au menu d’une visite ministérielle

Hier, Mostaganem a accueilli simultanément deux Ministres qui ont été ses hôtes pour une visite de travail et d’inspection. Il s’agit de Mme Nacéra Benharrath, Ministre de l'environnement et des énergies renouvelables, et M. Hassan Marmouri, Ministre du tourisme, de l'artisanat et du travail familial. La délégation ministérielle a été reçue au siège de la wilaya par le wali, M.Saïdoune Abdessamie, en présence du président de l'Assemblée populaire de la wilaya où s’est déroulée la présentation des deux secteurs, en trois points. Le premier a été développé Mme Hayet Maameri, directrice du tourisme et de l'artisanat sur la situation de son Secteur et notamment l’état de la préparation de la saison estivale 2020 et aussi par le Directeur des Ressources en Eau, M.Moussa Lebgâa qui, quant à lui a fait un exposé sur les activités actuelles de son secteur, en mettant l’accent sur l’évacuation des eaux usées de la wilaya. S’agissant du directeur de l'Environnement et des Energies Renouvelables, M.Noureddine Abdessadok , celui-ci a axé son intervention par la présentation du centre technique d’enfouissement (CET), implanté dans la zone de « Hchem », dans la Commune de Sayada. Comme deuxième point du programme, ce fut la visite de la bouche d’évacuation des eaux usées, située au niveau de la zone de « Cheikh Ibn Eddine » ,dans la Commune de Ouled Boughalem qui a été visitée sur la base du projet prévoyant de la doter d’un système de traitement de dépollution, avant le déversement de ses eaux vers le rivage marin. Dans la Commune de Benabdelmalek Ramdane, au niveau de la plage dite « Clovis », un signal a été donné pour le lancement d’une opération de nettoyage de la plage par des associations actives dans le domaine de l'environnement et ce ,en coordination avec les services communaux, l'Agence nationale de protection des côtes, la direction de l'environnement de la wilaya, la direction de la jeunesse et des sports et du Bureau des organisation de la jeunesse de Mostaganem .Cette visite ministérielle a également été une opportunité pour procéder à l’inauguration du centre d’enfouissement technique de la zone de « Hchem » dans la Commune de Sayada, en tant que cinquième centre de ce type ,au niveau de la wilaya de Mostaganem. Au niveau de la zone d’extension touristique (ZET) de « Sablettes », le projet d'agrandissement de l'hôtel « Mansour Palace », prévu pour être doté d’une aile réservée à « la santé et sport », a été examiné. Par ailleurs, toujours dans la même ZET de « Sablettes » a été également visité un autre projet relatif aux travaux d'achèvement d'un complexe touristique. La fin de la visite de cette délégation ministérielle a été consacrée à l'usine de traitement des eaux de la ville de Mostaganem, où une brève présentation de l'activité de cette station a été présentée. Les deux ministres ont exprimé leur admiration pour les projets réalisés et ceux programmés dans les secteurs de l'environnement et du tourisme à Mostaganem et ont apprécié les efforts déployés par les autorités locales visant à protéger l'environnement et à créer des conditions favorables pour le développement du tourisme national où les citoyens puissent trouver leur satisfaction.