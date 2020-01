DEUX HARRAGA MORTS ET 19 AUTRES PORTES DISPARUS : Les familles demandent l'intervention des autorités à Tiaret

En effet, Tiaret est en deuil, suite à une information qui telle une traînée de poudre, a fait le tour de toutes les régions et aussi l'ire des internautes à travers les réseaux sociaux. Les sources indiquent que ceux qui étaient en sa compagnie sont toujours portés disparus et lesquels étaient à bord d'une barque, Tout à signaler qu'une femme, N.Y, âgée de 41 ans, a été retrouvée morte, rejetée par les eaux de la mer ,au niveau de la plage "Manara" à la wilaya de Jijel. Cette femme nous dit-on, était prise dans les filets d'un pécheur, dont les membres de sa famille, se sont déplacés pour transporter la dépouille de leur fille, cependant des procédures légales,ont été derrière l’empêchement ,à savoir : ,l'identification par le procédé A.D.N,. Il est utile de signaler que pour l'heure, 2 personnes seulement, ont été retrouvées , alors que 19 autres sont toujours portées disparues. Nos sources précisent que les familles ont perdu tout contact avec leurs proches qui étaient à bord de la barque et ce depuis le 16 décembre 2019. Comme il est utile de signaler que cette embarcation de harraga avait pour destination, l'Espagne, Aussi, il est utile de noter que les membres de cette embarcation étaient en contact avec d'autres harraga ayant pu, auparavant, rejoindre des pays européens. Il faut signaler que le corps de la 1ère victime, a vite été identifié après la découverte de son téléphone portable qui était dans la poche de don pantalon.