DETOURNEMENT D’UN TERRAIN D’UN STADE COMMUNAL À AIN EL TURCK : Un député et un nabab sous la loupe à Oran

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les locataires de la cité St Germain dans la commune balnéaire d’Ain El Turck , en ont plus que marre d’endurer les dépassements d’un milliardaire en compagnie d'un député d'Oran à qui tout semble permis, avec la complicité avérée de responsables locaux pour s’accaparer (illégalement) les biens fonciers d'un stade communal (Matico) inscrit dans le sommier de consistance de l'APC d’Ain El Turck. Il s’agit des agissements particulièrement du sieur Melissa , qui s’est accaparé et détourné de sa vocation un bien foncier d'un stade communal (Matico) inscrit dans le sommier de consistance de l'APC d’Ain El Turck, sans que les autorités locales ne lèvent le petit doigt pour y mettre bon ordre.

Ce dernier a entrepris les travaux de démolition des clôtures et autres aménagements au niveau des biens fonciers du stade , afin d’édifier sur ce terrain des bâtisses hautes de 18 étages notamment un hôtel haut standing, un parking à étages, une salle de conférence et autres services commerciaux alors que le terrain se trouve dans une zone résidentielle où ne sont édifiées que des demeures individuelles, dont aucune ne dépasse les deux étages. La genèse de cette affaire remonte, lorsqu'un député d'Oran a mis tout un plan diabolique pour s'accaparer de ce terrain de proximité Beau séjour d'une superficie de 4200 m2 situé en plein cœur de la ville côtière d’Ain El Turck, pour y réaliser un centre commercial Multi services , avec parking à étages +service de loisirs et dont nous détenons tout un dossier complet . Ce dernier a pu, grâce à son influence de membre de l'assemblée nationale d'avoir acquis cette importante assiette destinée pour la pratique du sport de différentes disciplines des jeunes enfants de cette municipalité à double vocation touristique et agricole, sachant bien que cette infrastructure sportive a fait l'objet de travaux d’aménagement en 2001 par l'ex maire Boudia Habib pour la bagatelle de 400 millions de centimes (opération inscrite en PCD en 2001). L'ironie du sort, un promoteur proche du maire, a pu lui aussi obtenir cette même assiette à la même date (date d'attribution du 22/10/2018 sous le numéro de l'arrêté 5219 Sarl BenMelissa promotion, bien que le député s'est désisté en faveur de la Sarl Melissa en date du 26/10/2018 sous le numéro de l'arrêté 5568). Un tel scandale d'un investissement sur un stade de proximité est qualifié d'agression envers les aires de détente et de loisirs où ces milliers de touristes et estivants sont attendus pour organiser des tournois de foot durant cette saison estivale. Le concerné, qui se croit intouchable, continue pas moins de se désister de l'assiette qu’il avait acquis illégalement, pour son propre intérêt. Le sieur Melissa, détenteur de cette importante assiette de terrain dans le cadre du Calpiref voulait projeter une bâtisse de 18 étages au sein même d’un quartier résidentiel où n’existe que des demeures individuelles. Inutile de préciser, dès lors, qu’en réalisant une telle bâtisse, il touche gravement à l’intimité des riverains, dont les demeures s’offrent ainsi à la vue des acquéreurs -à prix d’or- des appartements construits illégalement. Enfin, à l'heure où nous mettons sous presse, on apprend que le wali d'Oran Mouloud Chérifi a finalement suspendu le dit projet et une enquête a été ouverte.