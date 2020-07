DETOURNEMENT D'UN PARKING AUX ANDALOUSES (ORAN ) : Les habitants demandent l'ouverture d'une enquête

Ce dernier est très connu par ses dépassements divers moyennant en contrepartie de faveurs d’élus locaux pour fermer l'œil sur des détournements d’espaces publics notamment le parking N°3, bien communal de l'APC d'El Ançor, qui vient d'être détourné par ce propriétaire d’un complexe touristique aux Andalouses, pour construire des bungalows et locaux d'accompagnement sans permis de construire, et ce ,au su et au vu de tout le monde. Aucun élu ni encore moins une autorité compétente de la daïra de Ain Turck n'a osé intervenir pour récupérer cet important espace du parking-auto appartenant à la commune d'El Ançor. Sans l'avis des services concernés, il s'est accaparé de cet espace pour ériger des ensembles d'accompagnement de son complexe touristique sans l'aval des autorités compétentes de la wilaya d'Oran, ni encore moins un permis de construire délivré par les services de la commune d'El Ançor. Ce dernier est en train d'entamer des travaux d'aménagement comme bon lui semble, bien que ce parking bien communal soit destiné pour renflouer la caisse de cette municipalité côtière. Malheureusement, les élus censés protéger ces biens fonciers appartement à l'Etat ont tourné leur dos et ne sont pas du tout intervenus pour récupérer cette importante superficie du parking N°3 qui vient d'être détournée par ce propriétaire du complexe touristique qui gère cet espace public bien de l'Etat comme un bien privé, sans prendre en considération les mesures édictées par l'Etat notamment ceux de la protection et la sauvegarde des biens fonciers appartement aux collectivités locales. Ainsi, devant ces dépassements de détournement des biens de l'Etat, il est temps que les pouvoirs publics et à leur tête le wali d'0ran procède en toute urgence à l'ouverture d'une enquête pour dévoiler le dessus de cette affaire de détournement d'un parking communal destiné pour renflouer les caisses de cette municipalité côtière d'El Ançor du fait que les habitants sont conscients de ces dépassements et sont bien déterminés à revendiquer la récupération de cette importante superficie.