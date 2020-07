DETOURNEMENT A LA CONSERVATION DES FORETS : La police de Tiaret ouvre une enquête

Une correspondance anonyme, très bien appuyée par des pièces de base et des documents justificatifs, adressée à la direction générale des forêts a fait réagir les milieux officiels au sein de cette Direction, apprend-on auprès de sources généralement bien informées. Nos sources ajoutent que la direction générale et par le biais d'une correspondance sous cachet d'urgence, a recommandé une profonde enquête, en saisissant le procureur général prés la cour de Tiaret qui a ordonné aux services de la police judiciaire, de la sûreté de wilaya de Tiaret, de procéder à l'ouverture d'une enquête approfondie. Il est précisé, que cette enquête est relative au détournement d’argent au niveau des œuvres sociales, ainsi que les grandes irrégularités et dysfonctionnements constatés sur les procédures d'achat de pièces détachées et autres accessoires pour tout le matériel roulant et enfin la sous-estimation des chiffres concernant les projets et les différentes opérations d'ouvertures de pistes forestières durant les années:2018,2019,et 2020. A ce titre, tous les chefs de circonscription et de district, ainsi que les chefs de services, au nombre de 12 personnes, ont été auditionnés par les services de la police judiciaire, en notant que l'enquête suit toujours son cours et que certaines entreprises ayant des relations très étroites avec certains responsables de la Conservation des forêts et ayant bénéficié de plus de 200 projets, se trouvent dans le viseur, a-t-on affirmé, ajoutant que deux entreprises auraient été privilégiées au cours des 10 dernières années (l'une dans la wilaya de Tiaret, et l'autre dans la wilaya de Mascara), indiquent nos sources. Les sources précisent que cette correspondance anonyme a semé un véritable climat de panique au sein de la conservation des forêts de la wilaya de Tiaret qui vient d'être "secouée" par un véritable «Tsunami».