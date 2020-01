DESTRUCTION DE DOCUMENTS ET INSULTES A L’EGARD DES CITOYENS : Trois maires écroués à Mascara

En cette fin de semaine, trois maires de la wilaya de Mascara ont écopé de peines de prison allant d’un an à deux ans de prison ferme avec amendes. Le maire et le secrétaire général de Mascara ont écopé de deux ans de prison ferme, le Maire d’Ain Frass dans la Daïra d’Ain Fekan, a été condamné à un an de prison assorti d’une amende de 10 millions de centimes. Pour le chef de bureau de l’habitat, il écope, lui de six mois de prison avec sursis pour non dénonciation de destruction de documents officiels par le maire, celui de Mohamadia qui a été condamné à un an de prison ferme pour insultes et obscénités à l’égard des citoyens.