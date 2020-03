DESINFECTION DES LIEUX SENSIBLES A MOSTAGANEM : L’Epic Mosta Propre sur le qui-vive

Dans le cadre de la série des mesures préventives prises de lutte contre la propagation coronavirus-COVID19, l’entreprise EPIC ‘’Mosta Propre’’ engage quotidiennement des opérations de nettoiement . Plusieurs équipes , composées d’ agents de nettoyage sont mobilisés pour procéder à la désinfection totale de tous endroits susceptibles d’abriter le virus . Durant ces opérations , plusieurs autres déchets composés de sable et de déchets solides sont ramassés, lesquels constituaient un danger pour la santé des citoyens et des commerçant, en plus du lancement des opérations de stérilisation et de désinfection des voies et bordures du Oued, pour éviter la propagation du , COVID 19. Ces actions ont un rôle déterminant pour la sensibilisation à de hauts niveaux et à la prise de conscience réelle des citoyens quant à l’importance du respect strict des mesures préventives pour contenir la propagation du Coronavirus et sortir de cette crise sanitaire qui sévit dans plusieurs pays . Notons que les marchés de proximité à l’instar de Ain Sefra sont considérés comme étant une source de propagation de diverses maladies qui affectent les produits et touchent par conséquent directement le consommateur. Les passants, ont déploré à plusieurs reprises les désagréments qu'ils indurent au quotidien en raison de la propagation de la saleté et ordures des poubelles situées à proximité des marchés, dégagent des odeurs nauséabondes qui préfigurent l’état des lieux, propices à la prolifération de mouches et d'insectes, et même des maladies.