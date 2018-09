DES RESPONSABLES IMPLIQUES DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION : Le wali d’Oran ordonne l’ouverture d’une enquête

En effet, selon le communiqué du wali d'Oran diffusé aux médias, et qui relate de quelques fonctionnaires et élus indélicats qui proposaient des engagements de relogement à ces bénéficiaires de décision d'affectation de logements sociaux moyennant des sommes colossales qui varie entre 500.000.00 da et 800.000.00 da selon le type de logement F3, F4, et F 5. Devant ces accusations de corruption émanant des bénéficiaires de décisions d'affectations qui n'ont pas encore été relogés durant ces différentes opérations de relogement, le wali d’Oran M Cherifi Mouloud a pris les choses en main pour déclencher de toute urgence une enquête sur l'ensemble des responsables locaux et de wilaya et même les agents ne sont pas épargnés pour ces enquêtes qui seront diligentées dans les jours à venir par les services de sécurité , vont certainement faire tomber beaucoup de têtes, du moment où le chef de l'exécutif a été avisé de ces dépassements et affaires scrabreuses de corruption qui n'augure aucun, sachant bien que 50% des acquéreurs de logements sociaux les auraient eu avec des moyens détournés. Les listes d’attribution des logements sociaux sont souvent contestées par des citoyens. Les citoyens mettent à l’index la « Maarifa et la chippa», c’est-à-dire le népotisme de certains responsables locaux cette fois c’est le Wali qui le dénonce .Ce dernier a mis en garde les P/APC sans pour autant porter des accusations directes. Le premier responsable de la wilaya a même évoqué un phénomène de corruption. À cet effet, il a tenu à rassurer les citoyens en exprimant la détermination des autorités compétentes à diligenter des enquêtes.