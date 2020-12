DES HOTELS ET RESTAURANTS NE RESPECTENT PAS LES MESURES SANITAIRES : La DCP d’Oran sur le pied de guerre

En effet, ces derniers ont fait l'objet de procès verbaux assortis d'une amende de 10.000.00 Da et ont été libérés le soir même. Quant au gérant de l'établissement, il a été auditionné par la police judiciaire pour les motifs de non-respect des mesures sanitaires , ainsi que pour les fermetures tardives enregistrées qui lui ont causé une demande de fermeture. Par ailleurs, un salon de Chicha dans 'un hôtel classé à Oran pour ne pas citer de nom, a été contrôlé par les éléments de la sûreté urbaine du territoire, qui ont été surpris de la découverte des jeunes couples attablés audit salon durant des heures tardives, sans distanciation en train de s'adonner à la Chicha. Le gérant du salon de l’hôtel en question qui exploitait cette activité sans registre de commerce, une fois arrêté, a été traduit par devant le magistrat-instructeur près le tribunal d'Oran pour les chefs d'inculpation de non-respect des mesures sanitaires et exploitation illicite d'un salon de Chicha sans registre du commerce a été écroué en attendant sa comparution en audience. Par ailleurs, les services de la protection du consommateur et de la lutte contre tout genre de" fraude nous font savoir que toute une batterie de mesures a été prise ces derniers temps par la "DCP" pour juguler le phénomène de la propagation de la pandémie du Covid-19. Dans ce cadre précis, des communiqués et des notes sont simultanément adressés aux différents commerces à travers le territoire de la wilaya notamment les cafés, les restaurants les fast-foods où il leur est fait obligation d’enlever les tables, n'utiliser que les gobelets en carton, stériliser les lieux plusieurs fois par jour .Toujours pour préserver la santé des citoyens, la direction du commerce de la wilaya d'Oran et conformément aux instructions du ministère de" tutelle a autorisé la vente des bavettes et les produits de désinfection aux prix de référence entre 20 dinars et 25 dinars. Pour rappel, la contamination du Covid -19 a pris des proportions inquiétantes ces derniers temps au niveau de la wilaya d'Oran, une situation qui a forcé les responsables locaux à prendre des mesures coercitives pour les commerçants défaillants qui auront dérogé aux instructions inhérentes aux mesures barrières. Selon le communiqué qui a été transmis , la direction du commerce a organisé des sorties sur le terrain par plusieurs brigades mixtes ont sillonné les différentes communes de la wilaya pour sensibiliser les gérants de commerces sur la gravité de la situation tout en insistant sur le respect des consignes en rappelant que de sévères sanctions seront prises à l’encontre des défaillants. Des sanctions pouvant aller de la fermeture pour 30 jours assortie d'amendes de 10 000 à 20 000 dinars.