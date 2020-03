DES EMPLOYES REFUSENT DE TRAVAILLER AVEC LE DG : Panique à la CNAS d'Oran

Des employés de la caisse sociale de la wilaya d'Oran affirment vivre dans la peur, depuis qu'ils ont découvert à travers sur les réseaux sociaux notamment sur la page facebook "Oran info " que le jeune médecin porteur du virus Corona n'est autre que le neveu de l'actuel Directeur général de la CNAS de la wilaya d'Oran, le dénommé M.M. Les employés pris de panique ont cru la rumeur faisant état que l'enquête menée par les éléments de la sûreté urbaine de la cité Protin a révélé que le jeune médecin a été accueilli dans la villa de son oncle Mesli à la cité Protin, en compagnie de son épouse et ses enfants après son retour de France. Signalons que le DG Mesli a présidé une réunion de travail au niveau du siège de la caisse sociale en présence du secrétaire général du syndicat B.M., des cadres et chefs de département, ce qui a d'ailleurs provoqué tout un chamboulement des travailleurs de cet établissement, qui conscients des risques de l’épidémie ne savent plus à quel saint se vouer selon les déclarations de quelques agents qui nous ont affirmé que le maire d'Oran Boukhatem Nordine, a envoyé une équipe d'hygiène de la commune pour désinfecter la villa du DG de la CNAS. Alors que l’épidémie s’est déjà propagée à travers 12 wilayas du pays, l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes en contact avec les cas avérés. Et c’est cette tâche qui reste sérieusement problématique, car c’est à travers les contacts non identifiés que le virus va se propager et multiplier le nombre de personnes atteintes dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Le confinement volontaire de la population qui, dans certaines mesures est difficile à exécuter bien que plusieurs familles algériennes s’y soient mises volontairement, s’avère, aux yeux des spécialistes, la meilleure façon pour contrer la propagation du virus et limiter la pression sur les structures de la santé., d'ailleurs le ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale a appelé vendredi tous les citoyens à éviter les déplacements aux sièges des agences CNAS de leurs wilayas, et instances relevant du secteur à travers tous le territoire nationale afin de renforcer la prévention et la protection contre la propagation de la pandémie du coronavirus, chose qui a été ignorée par la famille Mesli Mohamed, en compagnie des cadres et autre responsable syndicaux qui sont dans l'obligation de passer des tests de dépistage en guise de protection contre la propagation de la pandémie du Coronavirus. Et en dernier, l’ont nous informe que le DG M.M. et son épouse ont été renvoyés en congé exceptionnel.