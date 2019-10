DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : Le dernier délai fixé pour le 26 octobre

En effet, l'article 140 de la loi organique N16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée par la loi organique N19-08 du 14 septembre 2019, stipule que la déclaration de candidature "doit être déposée, au plus tard, dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral". Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle est, ainsi, "fixé au samedi 26 octobre 2019 à minuit", comme précisé par l'ANIE. Dans le même cadre, l'ANIE rappelle les conditions de candidature exigeant "un dépôt, par le candidat lui-même, d'une déclaration de candidature à la présidence de la République auprès de l'ANIE contre accusé de réception". Cette déclaration doit contenir le nom et prénom, la signature, la profession et l'adresse du candidat, et être jointe d'un dossier constitué des pièces citées à l'article susmentionné, selon l'article 142 de la même loi qui stipule que le candidat "doit présenter au même temps les formulaires de souscription des signatures individuelles légalisées par un officier public". Le candidat doit, à cet effet, prendre un rendez-vous au préalable pour la prise en charge et la définition de l'opération de réception, remplir un formulaire contenant ses coordonnées et celles des accompagnateurs, ainsi que les matricules des véhicules utilisés pour le dépôt des formulaires de souscription", La nouvelle loi organique relative au régime électoral fait obligation aux candidats à la présidentielle de présenter 50.000 signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1200.