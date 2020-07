DEFENSE NATIONALE : Vers la réalisation de deux hôpitaux militaires

L’armée a annoncé la construction de deux hôpitaux militaires dans le territoire de la wilaya d’Alger et celui de Blida. En effet, La Défense Nationale a publié, dans le n°38 du Journal Officiel, deux arrêtés ministériels indiquant la construction de deux nouveaux hôpitaux en première région militaire, à savoir le territoire de la wilaya d’Alger et celui de Blida. Le premier arrêté stipule qu’ « Il est créé un hôpital mère et enfant de l’armée, dénommé par abréviation (H.M.E.A) ». Alors qu’on lit dans le deuxième qu’ « Il est créé en 1ère région militaire, l’hôpital militaire régional de Blida dénommé par abréviation (H.M.R-Blida) ». L’article 2 des deux arrêtés définit les deux établissements tels « un établissement militaire à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». L’article 4 des mêmes arrêtés précise que « par un officier général ou un officier supérieur des services de santé militaire, nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale ». L’article 5 rajoute qu’« une mission sanitaire permanente et spécialisée en matière d’exploration, de diagnostic, de traitement, d’expertise médicale, de formation, de recherche et de toutes activités accessoires liées à ses missions. » Enfin, l’article 6 souligne que la qualité du centre hospitalo-universitaire pourra être accordée par un autre arrêté conjoint du Ministère de la Défense Nationale et des ministères chargés de la Santé et de l’Enseignement Supérieur.