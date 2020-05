DEFENSE : L’Algérie réceptionne 42 hélicoptères modernisés en Russie

L’armée de l’air de l’Armée nationale populaire algérienne (ANP) va se renforcer avec 42 hélicoptères Mi 171sh, de retour en Algérie après une lourde modernisation et rénovation en Russie qui a duré plus de 3 ans, rapporte le journal « Menadefense ». Les appareils ont subi une modernisation en profondeur des commandes qui sont passées au numérique avec un cockpit full glass et des systèmes d’armes qui transforme l’innocent transport de troupes en tueur de chars avec l’ajout de missiles à guidage laser Ataka et l’amélioration du système de tir de roquettes, précise la même source. Outre la rénovation de leurs cellules, les appareils ont bénéficié l’adaptation du système de défense President-S. Pour rappel, le programme de modernisation a été géré en Russie par la société Russian Helicopters sur son site d’Ulan-Ude.