DECONFINEMENT TOTAL ET REPRISE DU TRAFIC AERIEN : Le ministre de la communication Belhimer s’exprime

Dans une entrevue avec « Almayadeen.net » reprise par l’agence officielle APS, le ministre a précisé que « le Gouvernement algérien ne mettra jamais la vie de ses enfants en péril coûte que coûte ». Ammar Belhimer a fait savoir que « si les garanties sanitaires nécessaires venaient à s’offrir, l’Algérie autorisera la reprise du trafic aérien et maritime et permettra à l’activité économique de reprendre son cours ». Pour le ministre, la décision du déconfinement total « relève des prérogatives du comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus, qui continue à donner jusqu’à présent et minutieusement les statistiques et évolution de la situation pandémique en Algérie ». Pour rappel, l’Algérie a enclenché un processus de déconfinement progressif qui a permis la reprise et la réouvertures des commerces (magasins, cafés, restaurants…), du transport urbain, des crèches, des lieux publics et de détente (plages, mosquées, bibliothèques, musées…), dans le respect des mesures barrières et de distanciation sociale. Le transport inter-wilayas, les salles des fêtes, les piscines, les débits de boissons alcoolisées…etc., n’ont pas été autorisés à reprendre. Le 31 août dernier, le Premier ministre a décidé la levée de la mesure de confinement partiel à domicile pour dix neuf (19) wilayas dont la situation sanitaire connait une nette amélioration, la reconduction, pour une durée de trente (30) jours à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h00 au lendemain 06h00 du matin, pour dix (10) wilayas, et l’application, pour une durée de trente (30) jours à partir du 1er septembre 2020, de la mesure de confinement partiel à domicile de 23h00 au lendemain 06h00 du matin pour 8 wilayas, avait indiqué août un communiqué des services du Premier ministre. Les frontières du pays et les établissements d’enseignements sont fermés depuis mars à cause de la pandémie du coronavirus. Aucune date n’a été annoncée pour leur réouverture. Les autorités et le comité scientifique se renvoient la balle à ce sujet. Pour les premières, la décision la réponse à cette question est scientifique et du ressort du Comité scientifique, tandis que les membres de ce derniers affirment que la décision est politique et elle est du ressort des hautes autorités de l’Etat.