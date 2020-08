DECONFINEMENT A ORAN : J-3 avant l’ouverture des restaurants et cafés

En chômage depuis le début du confinement, les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un soulagement à la veille de la reprise graduelle de leurs activités, prévue samedi prochain. Durement touchés par la crise sanitaire depuis mi-mars dernier après la décision officielle du confinement partiel, prise parmi les mesures de prévention contre la Covid-19, les ayant obligé de cesser provisoirement leurs activités, des commerçants se disent contents à l'idée de reprendre le travail en préparant les conditions permettant le strict respect de mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Les préparatifs sont axés notamment sur le rappel de leurs effectifs dont la majorité est en chômage forcé, l’affichage d'écriteaux qui exigent de la clientèle le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation, la fourniture du gel, de même que d’autres consignes comme l’utilisation des terrasses et l'emplacement des tables, ainsi que d’autres règles d'intérêt sanitaire. Ils sont presque 830 cafés, 640 restaurants et 234 établissements hôteliers employant près de 5.500 salariés déclarés, ayant subi cette crise sanitaire au niveau de la wilaya d’Oran. Même si certains arrivent à s’en sortir en ces temps du Covid-19, à l’instar des pizzérias et fastfoods, pour avoir adopté le service "à emporter", une formule-refuge pour éviter de mettre la clef sous le paillasson. Une situation "intenable" pour la plupart, comme l’a fait remarquer le coordinateur du bureau de la wilaya d’Oran de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Mouad Abed qui a appelé, dans une déclaration à l’APS, à une ouverture de ces commerces à la faveur de l’assouplissement des horaires du confinement partiel, avec respect du protocole sanitaire."Ils sont quasiment à l’arrêt et vivent les pires difficultés à l’arrêt à cause du coronavirus. Certains travailleurs souffrent car ils n’ont aucune rentrée d’argent", a-t-il fait observer, estimant que le dispositif d’ouverture graduelle et contrôlé des plages et des lieux de détente sera d’un grand secours pour ce secteur commercial, grand pourvoyeur d’emplois. Les Oranais, habitués aux sorties nocturnes, n’ont jamais vécu une saison estivale pareille. Une saison plutôt morne, comme le dit, avec un sentiment de dépit Sidi Mohamed El Mehdi, un étudiant, la vingtaine entamée, qui accueille toutefois la nouvelle, celle de l’ouverture des cafés et restaurants et la modulation des horaires de confinement avec un grand espoir de retour à la vie normale. "Je remercie les autorités du pays d’avoir compris que les citoyens étaient angoissés et avaient besoin d’un bol d’air frais pour se rafraîchir et se réconforter après un Ramadhan et deux fêtes de l'Aïd fêtés sans éclat", a t-il déclaré. Selon le chef de service de la répression des fraudes, Nourredine Moukaddem, la direction du commerce de la wilaya a enregistré durant le mois de juillet, 100 infractions à l’encontre de commerçants contrevenants dont 73 pour non-respect du port du masque, de la distanciation et autres mesures de prévention."Nous espérons que le commerce de proximité joue le jeu, à l’instar du secteur de la grande distribution, à l’exemple des supermarchés qui affichent une grande affluence des ménages. Ils sont tenus pour responsables en cas de manquement des règles préventives sanitaires de lutte contre le coronavirus", a-t-il averti.