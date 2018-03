DEBUT AUJOURD’HUI DES INSCRIPTIONS : Logement LPA, c’est parti

Ainsi, les citoyens désireux de s’inscrire à cette formule sont appelés à déposer, à partir de ce mercredi, leurs dossiers au niveau de la commune de leur résidence. La date d’ouverture des inscriptions pour la formule de logement promotionnel aidé (LPA) sera fixée localement par les walis, avait indiqué lundi 12 mars 2018, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Il n’y a pas de date fixée pour les inscriptions. Chaque wilaya établira un calendrier spécial, selon ses arrangements administratifs et organisationnels, ajoute la même source. "Le président de l’assemblée populaire communale est le mieux placé pour connaître la situation de ses administrés", avait-il expliqué. Une information qui tombe comme un couperet sur la polémique lancée par plusieurs maires d’Alger, qui avaient émis des réserves sur cette formule. Le principal argument avancé par ces derniers étant le lot de 1.000 unités réservé à la capitale, jugé insuffisant. Il convient de rappeler que le programme comprend des appartements de type F2, jusqu’au F5. Il s’agit d’un type d’habitat social destiné à la classe moyenne dont le salaire ne dépasse pas 6 fois le SNMG. L’appartement est payable en 5 tranches. La première représente entre 20 et 25 % du prix total du logement. Le prix de son mètre carré est de 50.000 dinars, hors prix du foncier. Sur ce dernier point, le département de l’Habitat précise que "le coût varie selon l’aide de l’État". Il sera, en outre, pris en compte, "l’importance de la zone où seront construits ces logements, puisque le coût du mètre carré au Sud n’est pas le même qu’à Alger". A noter que l’Etat peut accorder une aide financière au souscripteur à hauteur de700.000 dinars. Cette dernière est attribuée par la Caisse nationale du logement(CNL) qui ira directement dans le compte du promoteur. Le programme de réalisation de 70.000 unités Logements de formule LPA nécessite, selon le département du logement, 7.000 promoteurs immobiliers.