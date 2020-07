Coronavirus: sa variante D614G, plus infectieuse, selon les chercheurs

Une étude publiée ce jeudi par la revue de biologie américaine Cell suggère qu’une mutation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de Covid-19 pourrait être plus contagieuse que sa forme originelle. Ces résultats doivent encore être confirmés.

À l'échelle mondiale, la variante D614G du coronavirus SARS-CoV-2 à l’origine de la maladie Covid-19 serait désormais plus répandue que sa forme originelle (D614), identifiée en Chine, fin décembre 2019. Selon une étude publiée jeudi 2 juillet dans la prestigieuse revue américaine Cell (1), la variation du génome viral améliorerait la capacité du coronavirus à infecter les cellules humaines (dans le cadre de cultures cellulaires en conditions de laboratoire).

La variante D614G, modifierait légèrement mais efficacement la glycoprotéine "spike" qui dépasse de la surface du virus et que celui-ci utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

"Cette mutation a été portée à notre attention au début du mois d'avril, car nous avions observé un schéma répétitif frappant. Partout à travers le monde (même lorsque les épidémies locales ont fait circuler de nombreux cas de la forme originale), peu de temps après l'introduction de la variante D614G dans une région, elle est devenue la forme répandue", a indiqué Bette Korber, biologiste théoricienne au Los Alamos National Laboratory et auteure principale de l'étude.

"L'étude complète révisée par les pairs publiée aujourd'hui confirme que la mutation D614G est devenue dominante parmi les différentes souches en circulation. Elle confirme également que cette variante est plus infectieuse dans des conditions de laboratoire", affirme le Dr Thushan de Silva, maître de conférences clinique en maladies infectieuses, qui a dirigé l'analyse des données à l'Université de Sheffield.