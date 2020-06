Coronavirus : ce que nous révèle le récit d’une croisière sur l’épidémie

Trois scientifiques qui ont participé à une croisière en Antarctique, en mars 2020, racontent leur périple dans une étude, alors que le bateau est frappé par une épidémie de Covid-19. Un récit riche d'enseignements sur la façon dont se propage l'épidémie et sur la proportion de patients asymptomatiques qui s'élèverait à 81 %.

Jeffery Peter Green et ses deux collègues ne sont pas allés chercher bien loin le sujet de leur étude. Ce médecin du Royal Australian College à Melbourne a embarqué mi-mars 2020 à bord d'un paquebot de croisière pour une expédition de 21 jours dans la péninsule Antarctique, sur les traces de l'explorateur britannique Ernest Shackleton en 1915-1917. Ce petit voyage d'agrément va vite tourner court lorsqu'une épidémie de Covid-19 se déclare sur le navire. Mais cela va aussi donner l'occasion à nos trois scientifiques d'étudier précisément la transmission du virus sur le bateau. Les résultats viennent d'être publiés dans la revue médicale Thorax, et apportent un nouvel éclairage sur la propagation silencieuse du virus par les porteurs asymptomatiques : 81 % des passagers ont ainsi été testés positifs sans développer le moindre symptôme.

Mi-mars, Jeffery Green, Alvin Ing et Christine Cocks embarquent à bord du bateau à Ushuaia, en Argentine, en compagnie de 125 autres passagers et des 95 membres d'équipage. À l'époque, l'OMS a déjà qualifié la Covid-19 de pandémie et l'ensemble des passagers est donc soumis à un dépistage des symptômes de la maladie et à une prise de température avant le départ. De plus, aucun passager ayant transité dans un des pays touchés par le coronavirus au cours des trois semaines précédentes n'est autorisé à embarquer. De nombreux postes d'hygiène des mains ont été installés dans tout le navire et en particulier dans la salle à manger. Des précautions qui ne vont malheureusement pas s'avérer suffisantes.

Durant les sept premiers jours, tout se passe bien. Le navire suit l'itinéraire prévu, empruntant le passage Drake, puis l'île Danco, Paradise Bay, le passage Lemaire et l'île Deception. Le 8e jour, un passager déclare de la fièvre. Il est immédiatement mis en isolement et tous les passagers se retrouvent alors confinés dans leur cabine. Le personnel distribue des masques chirurgicaux et apporte des repas trois fois par jour aux passagers. Là encore, ces précautions ne vont pas suffire. Le 10e jour, trois membres d'équipage montrent des signes de fébrilité. Le 11e jour, c'est au tour de deux passagers et d'un autre membre de l'équipage, et trois personnes de plus sont touchées le 12e jour. Des tests sérologiques VivaDiag sont distribués à bord, mais tous s'avèrent négatifs sur les patients montrant de la fièvre. Méfiantes, les autorités uruguayennes refusent le débarquement des passagers sans test PCR officiel. Huit passagers sont tout de même évacués médicalement vers des hôpitaux de Montevideo, dont un homme non fumeur de 68 ans, dans un état grave. Tous les patients évacués seront testés positifs à la Covid-19.