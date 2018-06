Conduites en état d’ivresse durant le Ramadan : Tiaret détient le record

Elle est la première à l’échelle nationale, la wilaya de Tiaret vient de battre un record relatif à l’ivresse durant ce mois béni et sacré du Ramadan, apprend le journal "Réflexion" auprès d’une source officielle autorisée qui ajoute que les services de police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret ont enregistré 7 cas de conduite en état d’ivresse durant le mois de Mai et lesquels ont été appelés à comparaître prochainement devant la justice et il est utile de signaler qu’un jeune, pris en flagrant état d’ébriété a été placé sous mandat de dépôt et l’opinion publique s’interroge sur les origines de ces boissons alcoolisées écoulées en plein Ramadan en dépit des recherches intensifiées des services de sécurité tous corps confondus.