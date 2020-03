Comment se protéger du Coronavirus ?

1- Se nettoyer les mains avec de l’eau et du savon et utiliser une solution ou gel hydro-alcoolique.

2- Utiliser des mouchoirs en papier et les jeter dans une poubelle après utilisation. Il est indispensable de ne pas les garder sur soi

3- Tousser ou éternuer dans le pli du coude si la personne ne dispose pas de mouchoir jetable afin de minimiser le risque de contaminer les personnes.

4- Garder une distance d’au moins 1 m avec d’autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent

5- Eviter les contacts rapprochés

et les poignées de mains

6- Eviter de se toucher les yeux, le nez ou

encore la bouche

7- Utiliser un masque de protection en cas de suspicion d’infection puis rester chez soi et appeler le SAMU. Il est inutile de consulter un médecin ou se présenter aux urgences au risque de contaminer d’autres personnes.

Si la personne revient d’une zone à risque comme la Chine, l’Iran ou l’Italie, il est indispensable qu’elle respecte toutes les consignes susmentionnées, en plus de surveiller sa température deux fois par jour et porter un masque chirurgical en présence de son entourage.