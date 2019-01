Chakib Khelil pourrait être candidat

Le dernier enregistrement vidéo que Chakib Khelil vient de poster sur les réseaux sociaux résonne comme un signe avant-coureur de l’annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. «Ma stratégie qui vise à partager mes expériences et à fructifier ma compétence avec ceux qui me suivent, notamment les jeunes, à travers la présentation d’un contenu interactif qui suscite l’intérêt, a permis de tisser un lien avec les enfants de mon pays», a insisté Chakib Khelil en lisant un texte en arabe, non sans difficulté et sur un ton solennel . «Ceci constitue un encouragement pour présenter encore plus de vérités et d’informations économiques à ceux qui me suivent, dans le but de les cultiver et de susciter l’éveil chez eux mais, aussi, pour connaître leur opinion sur les différents sujets abordés», a conclu l’ancien ministre de l’énergie.