COVID 19 : Vers le report des Jeux Méditerranéens d'Oran

La scène sportive observe des bouleversements au quotidien. Après le report de l’Euro de football 2020, aujourd’hui, c’est au tour des Jeux olympiques prévus initialement pour cet été aussi qui ont été renvoyés à une date ultérieure", lit-on dans un communiqué envoyé à l’APS par le département médias du comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM).Cette situation impactera sur l'organisation des jeux méditerranéens CIJM d'Oran 2021.Le CISM se concerter a avec les autorités Algériennes, organisatrice s des jeux, et se réunira prochainement pour prendre des décisions qui s'imposent..Signalant qu’il ne peut pour le moment se prononcer "sur la suite qui sera réservée aux prochaines JM", le COJM a précisé, en outre, que "la sécurité et la santé des athlètes et autres acteurs des jeux seront au centre de toute décision du CIJM".Depuis quelques semaines, le monde fait face à la pandémie du Coronavirus qui a fait jusque-là des dizaines de milliers de victimes, contraignant les autorités dans différents pays à suspendre les compétitions sportives dans le cadre de mesures visant à lutter contre la propagation de ce fléau, rappelle-t-on. Prévu pour cet été, l'Euro de football, la Copa Américain et les jeux olympiques de Tokyo ont été, entre autres grands événements sportifs internationaux, reportés. Les observateurs n’écartent pas l’éventualité de voir ces manifestations reprogrammées pour l’été 2021 ce qui pourrait influer négativement sur les JM Oran-2021 aussi bien en matière de présence des meilleurs sportifs que sur le plan médiatique.