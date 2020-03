COVID-19 : Ouverture d'un CCP de solidarité pour les dons

Un compte courant postal de solidarité est mis à la disposition des citoyens par Algérie Poste, dans le cadre de la campagne nationale pour la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), a indiqué mardi un communiqué de cet établissement. Le compte est destiné à "recevoir les dons et contributions de toutes personnes physiques ou morales qui souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à combattre cette pandémie", précise la même source, faisant état de "la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, pour la réussite de cette opération de solidarité". Aussi, les éventuels contributeurs sont conviés à verser leurs dons au compte intitulé: COVID- 19- Algérie : numéro : 200 clé 12. Le relevé d'Identité postale du compte étant : RIP: 007 99999 0000000200 91, détaille Algérie Poste qui informe également que les donations peut s'effectuer par distance, à partir d'un compte CCP en utilisant la carte "Edahabia" et le même RIP (007 99999 0000000200 91) et ce, à travers l'un des canaux que sont le Guichet automatique (GAB), l'application "Baridi Mob" ou encore le site web "Baridi Web".