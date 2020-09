COVID 19 : La pandémie en baisse à Relizane

La wilaya de Relizane a connu au cours des dernières semaines une situation épidémiologique stable. Le nombre d'infections dues au virus Corona continue de diminuer considérablement selon la Direction de la santé, qui a confirmé que la pandémie de Corona avait commencé à baisser depuis les mois d’août et septembre, ainsi les cas de coronavirus ont diminué dans la wilaya où le bilan est passé à moins de 4 cas contre 25 ou 30 infections enregistrés quotidiennement En effet, les hôpitaux de la wilaya enregistrent actuellement un nombre qui ne dépasse pas les 8 cas, après l’enregistrement d’un plus grand nombre de cas qui comptabilisé en juillet dernier dans l'établissement hospitalier public de Oued R’hiou. Notons que d'autres établissements de santé ont connu une augmentation significative au cours de la même période. Les mêmes sources ont indiqué que suite à la stabilité des cas d'infections dues au covid 19, le nombre de guérisons a augmenté, enregistrant une baisse de 80% du total des cas confirmés. La Direction de la santé a averti les citoyens, ainsi que les personnes infectées par le Corona, de respecter toutes les mesures barrières et sanitaires mises en vigueur pour prévenir et combattre l'infection, soulignant que des personnes en convalescence après avoir été infectés par le Corona, ayant reçu le protocole de traitement et quitté les hôpitaux ont été à nouveau infectées où certains cas ont également été enregistrés. Cette dernière a appelé à l'intensification des opérations de prévention, telles que le port de masque de protection, et le maintien de règles de distanciation sociale pour prévenir la menace de cette épidémie et faire face à sa propagation.