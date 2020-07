COVID -19 A SIDI BEL ABBES : 748 contraventions établies depuis la mi-juin

Dans le cadre de la lutte déclarée contre la propagation de la pandémie du Covid-19, les éléments de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ne cessent, de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures nécessaires contre tout contrevenant n'ayant pas respecté les règles du confinement, mises en vigueur depuis plus de 3 mois. ''L'objectif ne serait pas de sanctionner les citoyens de Sidi Bel Abbes, mais de les protéger''. Dans cette optique et selon un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques, les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont établi, depuis la mi-juin dernier, 219 avis de contraventions à l'encontre des automobilistes et des motocyclistes, en mettant en fourrière 95 véhicules et 25 motos. 748 autres avis de contraventions ont été élaborés pour non-port du masque de protection, indique le même communiqué, et ce, conformément à l'article 13 bis, du décret exécutif 20-127, du 20 mai 2020. Les campagnes de sensibilisation et d'information sur Covid-19 sont menées à nos jours, au profit de la population, conclut le communiqué.