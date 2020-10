COVID 19 A MOSTAGANEM : Les citoyens négligent les gestes barrières

Après une baisse du taux des cas du coronavirus à 121 comptabilisés au niveau du territoire national il y a quelques jours, voila que la pandémie reprend de l’ascension progressivement pour se situer d’après les dernières statistiques au-dessus de la barre des 200 cas Malheureusement, ce nouveau pic ne semble aucunement inquiéter des citoyens motaganémois qui font fi de toutes les recommandations sanitaires en ne respectant pas les gestes barrières. Comme il a été constaté de visu, au centre-ville, sous le pont du 17 octobre, au Souk d’Ain Sefra, dans les bus, les taxis, bref un peu partout à travers la ville, une majorité de la population ne porte pas le masque, et ne respecte pas la distanciation, un état de fait qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé de tous. Chaque jour à travers l’Algérie à l’instar de l’ensemble des pays du monde, les autorités sanitaires algériennes ne cessent de répéter qu’il faut se protéger contre ce fléau dangereux et tueur. Le porteur du virus covid 19 quant à lui peut mourir et également affecter toutes les personnes autour de lui, sa famille, ses amis les citoyens qu’il côtoie dans les espaces publics, le transport, lors d‘évènement dont mariages et nécrologies etc… Tous ensemble, il faut lutter contre ce virus qui existe véritablement et qui fatigue tout le monde, responsables, autorités sanitaires, personnel médical et paramédical, ainsi que tous les secteurs qui gèrent cette maladie du siècle, sans oublier le gel de certaines entreprises utiles à l’économie du pays.