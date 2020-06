COVID 19 A MASCARA : La sureté de wilaya sensibilise les citoyens

Les services de la sureté de wilaya de Mascara poursuivent leur campagne de sensibilisation à travers leur secteur de compétence, au profit des citoyens sur la prévention du Coronavirus. En effet, ces derniers ont élaboré, en coordination avec le bureau de wilaya de l’Association nationale de prévention et de sécurité routière, un programme de sensibilisation à travers le secteur de compétence en vue de limiter la propagation du Coronavirus. Le départ a été donné en milieu de semaine à partir de la ville de Bouhanifia, où des cadres et gradés de la Sureté de daïra ont participé, en compagnie des membres du bureau de wilaya de l’Association nationale de prévention et de sécurité routière, à l’organisation d’activités de sensibilisation à travers les rues de la ville, ciblant un nombre de commerces, des automobilistes et des piétons, en vue de consacrer la culture de prévention et de rappeler l’importance du port du masque afin d’éviter la contamination par cette épidémie. Les citoyens ont été incités ainsi à se conformer aux différentes mesures préventives et à éviter toute forme de rassemblements. Cette opération se poursuivra pour toucher un nombre de daïras de la wilaya.