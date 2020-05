COVID-19 : 04 femmes enceintes rétablies ont quitté le CHU d'Oran

Quatre femmes enceintes ont été complètement rétablies à Oran après avoir été infectées au coronavirus (SARS-CoV-2). L’une d’entre elles a donné naissance à un enfant en bonne santé, a indiqué la cheffe du service des pathologies infectieuses du CHU d’Oran, Pr Nadjet Mouffok. Les données collectées en Chine, en Italie et en Espagne sur la santé des femmes enceintes infectées par le coronavirus et leur bébé sont, à ce jour, rassurantes : les femmes enceintes ne sont pas plus infectées que les femmes qui ne sont pas enceintes et elles ne développent pas une forme plus sévère de la maladie que les femmes non enceintes. Toutefois, peu d’études décrivent encore l’impact du virus du SRAS-CoV-2 sur la grossesse et en particulier l’effet de ce virus au cours du premier et du deuxième trimestre de la grossesse, sur la mère et son bébé. Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus avait indiqué, samedi, que 10 nouveaux décès ont été enregistrés en cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, il a également fait savoir que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement à la chloroquine s’élevait à 14059 comprenant des cas confirmés et d’autres suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner.