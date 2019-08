COUR SUPREME : Les anciens ministres, El-Ghazi et Zaalane en prison

L’ancien wali de Chlef, ancien ministre du travail, Mohamed El-Ghazi a été placé hier, lundi 05 août 2019, en détention provisoire par le conseiller enquêteur près la Cour suprême, indique un communiqué de la cour suprême. C’est dans le cadre d’une enquête ouverte au niveau de la cour suprême que l’ancien wali de Chlef, Mohamed El-Ghazi a été entendu par le conseiller enquêteur. Mohamed El-Ghazi est poursuivi pour plusieurs délits, notamment l’abus de fonction et dilapidation de l’argent public, précise le communiqué. Par ailleurs, l’ancien ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaâlane, a été placé lui aussi en détention provisoire indique un communiqué de la Cour Suprême. Abdelhghani Zaâlane, a été entendu, en sa qualité d’ancien wali d’Oran. Zaâlane est poursuivi pour plusieurs délits, notamment des délits liés essentiellement à l’abus de fonction et dilapidation de l’argent public, précise la même source.