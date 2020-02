COUR D’ALGER : Le procès Ouyahia-Sellal à nouveau reporté

Le président de la première chambre correctionnelle près la Cour d’Alger a décidé, mercredi 26 février le report pour la dernière fois au 01 Mars, du procès en appel dans les affaires de montage automobile et de financement occulte de partis et de la campagne électorale de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Alors que tous les accusés étaient présents au tribunal de Sidi M’hamed, le procès très attendu des deux anciens chefs de l’exécutif algériens ainsi que des hommes d’affaires Ali Haddad, M.Larbaoui, M.Bairi et M.Mazouz, des anciens ministres Youcef Yousfi, Abdelghani Zaalane, Mahdjoub Beda, a été reporté au 01 Mars.